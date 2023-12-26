Захарян и четыре футболиста РПЛ вошли в список молодых талантов

В текущем сезоне Захарян провёл за испанскую команду 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Тюкавин сыграл за «Динамо» 23 матча, где отметился девятью мячами и шестью голевыми передачами. На счету Файзуллаева 18 матчей за ЦСКА, два гола и восемь передач.