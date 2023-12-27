«Ньюкасл» форсирует переход Калвина Филлипса

«Ньюкасл» намерен как можно скорее начать переговоры с «Манчестер Сити» по аренде полузащитника Калвина Филлипса. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, подобное желание руководства «сорок» связано с большим количеством претендентов на подписание 28-летнего хавбека. В услугах англичанина заинтересованы «Ювентус», «Эвертон» и «Кристал Пэлас». «Ньюкасл» попытается договориться об аренде с представителями «Манчестер Сити» и футболиста в ближайшее время.

Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса» минувшим летом за € 49 млн. В этом сезоне хавбек провёл за «горожан» девять неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.