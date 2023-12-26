Роналду забил больше всех мячей в 2023 году

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду стал лидером по числу забитых голов в 2023 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рекорд обновился после того, как Роналду забил два гола в матче «Аль-Насра» — «Аль-Иттихада» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. В итоге матч завершился со счётом 2:0.

Всего 38-летний Роналду забил в уходящем году 53 мяча. Таким образом, португалец обошел французского нападающего Килиана Мбаппе, выступающего за «Пари Сен-Жермен» и форварда из Великобритании Гарри Кейна, играющего за немецкую «Баварию». Оба футболиста больше не проведут игр в 2023 году, поэтому не смогут вернуть себе лидерство.