Международная федерация футбольной истории и статистики выбрала игроков года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших футболистов 2023 года. Список доступен на сайте организации. Рейтинг возглавил норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе расположился на втором месте, а замкнул топ-3 аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси. Четвертое место занял Родриго Эрнандес (Испания, "Манчестер Сити"), пятое - Джуд Беллингем (Англия, мадридский "Реал"), шестое - Кевин де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), седьмое - Гарри Кейн (Англия, мюнхенская "Бавария"), восьмое - Бернарду Силва (Португалия, "Манчестер Сити"), девятое - Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал"), десятое - Лаутаро Мартинес (Аргентина, миланский "Интер"). 22 декабря "Манчестер Сити" обыграл "Флуминенсе" в финале клубного чемпионата мира 2023 года. Это первая победа "горожан" в этом турнире. В июне 2023 года подопечные Хосепа Гвардиолы впервые выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финальной игре "Интер" со счетом 1:0.