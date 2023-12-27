Новый спортивный директор «Спартака» прибыл в Москву

Новый спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал прилетел в Москву. Об этом сообщил Metaratings.

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Напомним, 22 декабря «Спартак» объявил о назначении на должность спортивного директора бывшего ведущего скаута португальской «Бенфики» Томаша Амарала. Португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.