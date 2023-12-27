Роналду сравнялся с Месси по количеству дублей за карьеру

Нападающий Роналду сравнялся с форвардом Месси по количеству дублей за карьеру
Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду сравнялся по количеству оформленных дублей за всю карьеру с аргентинским форвардом американского "Интер Майами" Лионелем Месси. Ему удалось это сделать благодаря дублю в гостевом матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада".
Встреча завершилась победой "Аль-Насра" со счетом 5:2. Теперь на счету Месси и Роналду равное количество дублей в карьере - 157. Благодаря этому дублю Роналду вышел на первое место в гонке лучших бомбардиров 2023 года. 38-летний футболист достиг отметки в 53 гола за год и обошел французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе и английского форварда мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна, на счету которых по 52 забитых мяча. При этом Мбаппе и Кейн уже не смогут догнать португальца, так как их команды больше не проведут матчей в уходящем году.
В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 17 матчей, отметившись 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча". По ходу карьеры он выступал за мадридский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, "Манчестер Юнайтед", туринский "Ювентус" и лиссабонский "Спортинг".