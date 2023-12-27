Роналду сравнялся с Месси по количеству дублей за карьеру

Встреча завершилась победой "Аль-Насра" со счетом 5:2. Теперь на счету Месси и Роналду равное количество дублей в карьере - 157. Благодаря этому дублю Роналду вышел на первое место в гонке лучших бомбардиров 2023 года. 38-летний футболист достиг отметки в 53 гола за год и обошел французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе и английского форварда мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна, на счету которых по 52 забитых мяча. При этом Мбаппе и Кейн уже не смогут догнать португальца, так как их команды больше не проведут матчей в уходящем году.