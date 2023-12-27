Наир Тикнизян поделился опытом посещения стрип-клубов

«Это место можно назвать стрип-клубом. Я был там два раза. Там есть столики и лампы нескольких цветов. Красный цвет означает, что посетителя не надо трогать. Последний раз я был там год назад. Как раз когда закончились мои первые отношения. И у меня был момент холостяцкой жизни. Мне было любопытно, что там происходит. Потому что так или иначе какие-то разговоры про это ходили. Я там был два раза и не понял от слова совсем, что здесь интересного», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».