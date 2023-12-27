Слуцкий стал главным тренером китайского футбольного клуба

Российский тренер Леонид Слуцкий возглавил китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 52-летним специалистом будет действовать с 1 января 2024 года.

Последним клубом Слуцкого был казанский "Рубин", который он возглавлял с 2019 по 2022 год. В сезоне-2020/21 казанцы стали четвертыми, завоевав право выступить в Лиге конференций, однако команда не смогла пробиться в групповой этап турнира, уступив в третьем квалификационном раунде по сумме двух матчей польскому "Ракуву" (0:0, 0:1 - в дополнительное время). По итогам следующего сезона "Рубин" занял 15-е место в чемпионате страны и покинул элитный дивизион.