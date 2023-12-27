Слуцкий стал главным тренером китайского футбольного клуба

Леонида Слуцкого назначили главным тренером футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа"
Российский тренер Леонид Слуцкий возглавил китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 52-летним специалистом будет действовать с 1 января 2024 года.
Последним клубом Слуцкого был казанский "Рубин", который он возглавлял с 2019 по 2022 год. В сезоне-2020/21 казанцы стали четвертыми, завоевав право выступить в Лиге конференций, однако команда не смогла пробиться в групповой этап турнира, уступив в третьем квалификационном раунде по сумме двух матчей польскому "Ракуву" (0:0, 0:1 - в дополнительное время). По итогам следующего сезона "Рубин" занял 15-е место в чемпионате страны и покинул элитный дивизион.
До "Рубина" Слуцкий тренировал элистинский "Уралан", "Москву", самарские "Крылья Советов", ЦСКА, английский "Халл" и нидерландский "Витесс". Вместе с ЦСКА он трижды стал чемпионом России, также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России. С августа 2015 года по июнь 2016-го занимал пост главного тренера сборной России. При нем команда вышла на чемпионат Европы во Франции, но заняла последнее место в группе с командами Уэльса, Англии и Словакии.