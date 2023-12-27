Названы суммы, которые Суперлига планирует привлечь в качестве инвестиций

Названы суммы, которые Суперлига Европы планирует привлечь в качестве инвестиций.

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Как утверждает журналист Cope Аранча Родригес, Суперлиге Европы гарантированы инвестиции от европейских и американских инвесторов – 15 миллиардов евро на три сезона.

Из 5 миллиардов евро, которые будут выплачиваться клубам за сезон, 400 миллионов будут передавать в фонд солидарности на развитие более скромных клубов.