Арсен Захарян вернулся в Россию

«Сейчас команда находится в отпуске, а Арсен Захарян уехал в Россию. О его состоянии будет известно после окончания паузы, 29 декабря, когда по возвращению в Испанию все игроки команды пройдут медицинское обследование», — приводит слова представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» Sport24.