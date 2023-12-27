Наставник «Рубина» Рахимов рассказал о своих тренерских принципах

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о своих взглядах на тренерскую работу. По его мнению, тренер не должен демонстрировать свою неуверенность и неустойчивость, иначе она может передаться футболистам. Рахимов заявил, что тренер всегда должен быть готов к испытаниям и должен передавать эту уверенность команде.

«Я говорил, что выход всегда есть. Куда этот выход — покажет время. Но он есть. Если бездействовать и самого себя загонять, ты загонишь то дело, которое ты делаешь. Если команда видит какую то неуверенность в тренере, что ты неустойчив, то когда что то идёт не так, это действует на команду. Очень важно быть самому готовым в этом плане, и команда должна видеть. Ты знаешь, что ты делаешь, и уверен в этом, ты уверен в команде и знаешь, что они могут. Эту уверенность ты должен передавать от себя», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч ТВ».