Игрок испанского "Реал Сосьедада" Захарян вернулся в Россию

Полузащитник испанского "Реал Сосьедада" Арсен Захарян вернулся в Россию. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу клуба. "Сейчас команда находится в отпуске, а Арсен Захарян уехал в Россию. О его состоянии будет известно после окончания паузы, 29 декабря, когда по возвращении в Испанию все игроки команды пройдут медицинское обследование", - говорится в сообщении. Арсен Захарян перебрался в испанский клуб из московского "Динамо" в августе этого года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн. За новую команду российский футболист дебютировал 25 августа, выйдя на поле против "Лас-Пальмаса". При этом по ходу сезона Захарян пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, в том числе он перенес коронавирус. В общей сложности, в текущем розыгрыше Примеры он провел 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В турнирной таблице Ла Лиги "Реал Сосьедад" занимает шестое место, набрав 31 очко. В следующем туре, который состоится 2 января, команда Захаряна на своем поле сыграет с "Алавесом".