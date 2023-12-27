Александра Головина шокировал уровень игроков в сборной России.

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Об этом рассказали инсайдеры Иван Карпов и Андрей Панков на ютуб-канале Глеба Чернявского.

КАРПОВ: Расскажу немного про Головина. Насколько я знаю, он был в шоке от приезда в сборную, в шоке от уровня футболистов. Без высокомерия, я видел его на тренировке, даже снимал – он абсолютно нормально себя ведет, Соболеву что-то там подсказывал.

ПАНКОВ: Уточню, что Ваня имеет в виду. Во-первых, Голова там сейчас. Во-первых, как он изменился – в сборной он вожак, на каждой тренировке всех строит. Он давно был номером один, но таким раскрепощенным не был. Но он был в шоке не от уровня игроков, а именно от скорости принятия решений.

КАРПОВ: Скорости принятия решений и физики.

ПАНКОВ: Да. Это две основные [претензии]. Он же даже говорил, что, когда приезжает из сборной в «Монако», ему требуется время, чтобы вернуться на скорости, на которых он привык играть.

ЧЕРНЯВСКИЙ: То есть деградируем потихонечку.

КАРПОВ: К сожалению. Сигналов много, но я услышал это – я и так это понимал, но теперь окончательно убедился, осознал, что подход к работе другой даже у самих футболистов.

ЧЕРНЯВСКИЙ: Но туда вызывают 500 человек, требования к себе понижаются. Если бы вызвали, как обычно, лучших, мне кажется, такого впечатления не было бы. Кого-то вызывают в первый раз.