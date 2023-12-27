«МЮ» должен будет консультироваться с INEOS по всем важным вопросам

«Ман Юнайтед» должен будет консультироваться с INEOS по всем важным вопросам.

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Как пишет The Times, после покупки 25% акций «Манчестер Юнайтед» миллиардером Джимом Рэтклиффом, который возглавляет совет директоров INEOS, клубу придется согласовывать с компанией все трансферы, а также возможные решения об отставке Эрика тен Хага или директора Джона Мерто.

«МЮ» обязан будет это делать, пока сделка о покупке акций находится на одобрении в АПЛ. Ожидается, что на это потребуется от четырех до шести недель – таким образом, это придется делать в ходе январского трансферного окна.