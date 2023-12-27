«ПСЖ» намерен избавиться от Экитике, которым летом интересовался «Зенит»

«Пари Сен-Жермен» планирует расстаться с защитником Лейвином Курзава и нападающим Уго Экитике. Об этом сообщил RMC Sport со ссылкой на Le Parisien.

Напомним, ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» предлагал за Уго Экитике € 40 млн в последние дни трансферного окна в Европе. Руководством «Пари Сен-Жермен» было принято решение, что 21-летний нападающий останется в клубе. Контракт Экитике с французским клубом рассчитан до 2027 года.