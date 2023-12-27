Слуцкий жестко ответил Мостовому и Канчельскису

«Меня называют фриком? А кто называет, Мостовой и Канчельскис? Они ведь не только про меня это говорят. Есть футболисты, которые считают, что если ты был величайшим игроком, то автоматически всё знаешь в футболе. И когда им всем говорят, что это другое, они не верят.



Канчельскис и Мостовой — два больших игрока. Величайшие, возможно, лучшие игроки в своём поколении. Но когда у них закончилась карьера, по существу, у них закончилась и жизнь.



Они любят говорить про «людей не из мира футбола», но что это значит? С девяти лет я занимался футболом, с 22-х работаю тренером, а с 34 лет — главный тренер клубов РПЛ и иностранных команд. У меня только опыта на топовом уровне тренерства почти 20 лет. Я тренирую больше, чем они играли в футбол.



Это большие футболисты, которые, в силу разных причин, не смогли стать тренерами», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».