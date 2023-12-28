Экс-футболист Канчельскис сравнил Слуцкого с героем повести "Собачье сердце"

Бывший футболист сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в комментарии "Спорт-Экспрессу" резко отреагировал на критику тренера Леонида Слуцкого. "Кто он такой вообще, чтобы рот открывать? Где он играл, что он вообще видел в этой жизни и в футболе? Что он там гавкает, раскрывает рот свой? По Булгакову он — Шариков. Он должен молчать и слушать", — заявил Канчельскис. Слуцкий на YouTube-канале "Коммент.Шоу" высказался о критике со стороны Андрея Канчельскиса и Александра Мостового: "Величайшие игроки. Но, когда у них закончилась карьера, закончилась и жизнь. Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл, почти 20 лет только на топовом уровне". 27 декабря стало известно, что Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа". Специалист приступит к работе с 1 января 2024 года. При этом сроки соглашения с российским тренером не уточняются. Последним местом работы Слуцкого стал казанский "Рубин", откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.