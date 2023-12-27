В Нидерландах назвали переезд Слуцкого в Китай тремя шагами назад

«Он отправляется в Китай ради приключений. Сначала свое шоу, теперь путешествие в экзотический чемпионат. Он вкусил жизнь в Европе как новую среду. Теперь будет наслаждаться другой страной и культурой. Но что касается футбола, то это не шаг вперед, а три назад. «Шанхай» хорош в Китае, но этот клуб не считают топом не то, что по меркам Европы, но и в самой Азии», — считает журналист.