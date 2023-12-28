Экс-футболист Канчельскис пожелал Слуцкому не опозориться в "Шанхай Шэньхуа"

Бывший футболист сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поздравил с тренера Леонида Слуцкого с назначением в китайский "Шанхай Шэньхуа". Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу". "Поздравляю Слуцкого с этим назначением. Желаю ему не опозориться так же, как в своем шоу, а до этого в "Рубине". Мне бы хотелось, чтобы он реанимировал там свою карьеру. В Англии у него не получилось, надеюсь он сделал выводы. От любого российского тренера за границей сейчас многое зависит. Слуцкий представляет там нашу страну. Ему надо показать, что наших тренеров можно приглашать работать зарубеж", — заявил экс-футболист. Специалист приступит к работе с 1 января 2024 года. При этом сроки соглашения с российским тренером не уточняются. Последним местом работы Слуцкого стал казанский "Рубин", откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи. Также специалист работал в "Москве", ЦСКА, самарских "Крыльях Советов", "Халл Сити" и "Витессе". Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы.