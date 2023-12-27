Игрок «Динамо» прилетел в Израиль и пройдет медобследование для «Маккаби»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой прилетел в Израиль. Как сообщает портал sport5.co.il, спортсмен пройдет медобследование для местного клуба.

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Ожидается, что после успешного прохождения медицинского обследования россиянин сможет пополнить состав «Маккаби». В этом случае он сможет играть за новую команду уже с 1 января 2024 года. А первый матч Лесового в Израиле может состояться 3 января — это будет выездная встреча против «Хапоэля» из Петах-Тиквы. Затем 7 января «Маккаби» дома примет «Хапоэль» из Иерусалима».

При этом в «Маккаби» намерены сразу оформить Лесового не как легионера, а как израильского футболиста. Подчеркивается, что спортсмен предоставил все необходимые документы для осуществления этой процедуры. Если не удастся это сделать оперативно, Лесовой не будет выступать за команду до тех пор, пока не получит местное удостоверение личности.