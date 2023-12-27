Мама Малкома заявила, что он скучает по Санкт‑Петербургу

— Не сказал бы, что стало грустно. Мы, конечно, скучаем по нему и его голам. Как раз я видел здесь его маму, она сказала, что Малком очень скучает по Петербургу. Рассказала, как ему там нравилось. В Саудовской Аравии ему сначала было тяжело, но теперь освоился. Единственное не нравится, что отпуск начинается позже.



Думаю, в следующем году он всё же долетит до Петербурга. Я не сомневаюсь, что он этого очень хочет.



Если Малком дружит с игроками, которые нам интересны, мы можем попросить его дать рекомендацию. Но это касается не только Малкома, а всех наших бывших игроков, — сказал Виллиам де Оливейра «Чемпионату».