«Мама Малкома заявила, что он скучает по Санкт‑Петербургу» — тренер «Зенита»
Мама бывшего футболиста «Зенита» Малкома заявила, что бразилец скучает по Санкт Петербургу, рассказал тренер «сине бело голубых» Виллиам де Оливейра.
Форвард перешел из российской команды в саудовский «Аль Хиляль» летом нынешнего года. В составе нового клуба он забил 11 голов и сделал восемь результативных передач в 26 матчах.
— Не сказал бы, что стало грустно. Мы, конечно, скучаем по нему и его голам. Как раз я видел здесь его маму, она сказала, что Малком очень скучает по Петербургу. Рассказала, как ему там нравилось. В Саудовской Аравии ему сначала было тяжело, но теперь освоился. Единственное не нравится, что отпуск начинается позже.
Думаю, в следующем году он всё же долетит до Петербурга. Я не сомневаюсь, что он этого очень хочет.
Если Малком дружит с игроками, которые нам интересны, мы можем попросить его дать рекомендацию. Но это касается не только Малкома, а всех наших бывших игроков, — сказал Виллиам де Оливейра «Чемпионату».