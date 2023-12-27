Тренер «Зенита» рассказал об извинениях Вендела за опоздание на сборы

Мы знали, насколько Вендел быстро набирает форму. Это природа и генетика – либо есть, либо нет. В итоге он очень быстро пришёл в себя и почти сразу стал играть в стартовом составе. Плюс его футбольный интеллект – невероятный. Это ему сильно помогает.

За пределами поля есть проблема, о которой все знают. Момент с извинениями из-за опоздания на сборы? Вендел очень стеснялся. Думаю, он был бы готов заплатить больше денег, но лучше просто молчать. Он очень переживает, когда разговаривает на публику. И, конечно, ему было сложно выступать перед командой. Плюс он заплатил очень большой штраф. Сначала тренировался индивидуально, но быстро стал со всеми, – сказал Вильям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.