Мостовой назвал тренера Слуцкого "шутом гороховым"

«Я, как уже и многие другие, не реагирую на высказывания Слуцкого. Леонид — случайный человек в нашем футболе. То, как себя ведет Слуцкий, говорит о том, что он — шут гороховый», — сказал Мостовой.

27 декабря стало известно, что Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа». Слуцкий приступит к работе с 1 января 2024 года. При этом сроки соглашения с российским специалистом не уточняются. Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.