Иванов: «Чистяков мог бы пригодиться «Уралу», но должно совпасть много составляющих». «У Дмитрия есть интерес от других клубов», - агент игрока
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу перехода в екатеринбургский клуб защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова. При этом агент футболиста Андрей Талаев заявил, что у футболиста есть интерес от других клубов.
— Чистяков – квалифицированный футболист. Конечно, он бы мог пригодиться «Уралу». Но много составляющих должно совпасть, чтобы мы смогли его взять, — приводит слова Иванова sportsdaily.ru.
Напомним, что «Урал» занимает 12-е место в РПЛ с 19 очками после 18-ти сыгранных туров.
Тем временем агент футболистаАндрей Талаев заявил этому же сайту, что Чистяковым интересуются другие клубы. При этом все может решиться в любой момент. Однако многое будет зависеть от позиции «Зенита» - захочет ли клуб отпустить игрока. В противном случае придется и дальше доказывать свою состоятельность в составе «сине-бело-голубых».
Напомним, что Чистяков выступает за «Зенит» с 2020 года. В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел 8 матчей (414 минут), результативными действиями не отметился. Всего за петербургский клуб Чистяков сыграл в 82 матчах, забил 1 гол и стал автором 3 результативных передач. Контракт Дмитрия с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 млн евро.
Источник: sportsdaily.ru.
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