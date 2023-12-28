Игрок «Зенита» назвал главный минус РПЛ

«Может ли игра в Бразилии облегчить мне возвращение в сборную? Бразильский футбол сильно выделяется. В сборную едут великие спортсмены. Я думаю, что российский чемпионат сейчас не настолько предпочтительный, потому что клубы РПЛ сейчас не играют в Лиге чемпионов, в международных турнирах», — приводит слова Клаудиньо бразильское издание UOL.