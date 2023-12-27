Защитник «Зенита» может перейти в «Реал Мадрид»

Алип может перейти в «Реал Мадрид»
Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип может перейти в мадридский «Реал», сообщает TengriSport.
По информации источника, главный скаут испанской команды обратил внимание на Алипа, когда просматривал еще одного игрока петербуржцев, защитника Роберта Ренана, которого «Реал» планировал взять в аренду из-за потери игроков на аналогичной позиции.
Предполагается, что Алип пожжет отправиться в аренду в клуб чемпионата Испании уже этой зимой.
Защитник перешел в «Зенит» из «Кайрата» в феврале 2022 года на правах аренды. В январе 2023 года петербуржцы выкупили игрока за 2 млн евро (по данным Transfermarkt). Контракт Алипа с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.