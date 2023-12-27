Защитник «Зенита» может перейти в «Реал Мадрид»

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип может перейти в мадридский «Реал», сообщает TengriSport.

© РИА Новости

По информации источника, главный скаут испанской команды обратил внимание на Алипа, когда просматривал еще одного игрока петербуржцев, защитника Роберта Ренана, которого «Реал» планировал взять в аренду из-за потери игроков на аналогичной позиции.

Предполагается, что Алип пожжет отправиться в аренду в клуб чемпионата Испании уже этой зимой.