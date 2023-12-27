Дзюба рассказал, что Семак запугивал игроков

«Семак все время нас пытался напугать какими-то фамилиями. Иванович, пришедший из «Челси», и Ракицкий, у которого 800 матчей в ЛЧ, говорили на эти фамилии: «Кто? Что?» Я смеялся. Для меня это была услада», — сказал Дзюба.