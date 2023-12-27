Игорь Корнеев — о Слуцком в «Шанхае Шэньхуа»: в Китае его шоу ещё не видели

«Немного удивительно. В последнее время он больше стал шоуменом, чем тренером. Но это говорит о том, что он соскучился по тренерской профессии. И поэтому, наверное, сделал этот ход. В Китае его шоу ещё не видели», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».