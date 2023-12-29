ЦСКА может купить 24-летнего бразильского защитника

Бразильский защитник «Баия» Матеус Баия может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает журналист Марсио Мартинс на своём YouTube-канале.

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По данным источника, клуб намерен продать 24-летнего футболиста и одним из вариантов для этого называется ЦСКА. Также рассматривается вероятность продажи защитника в «Фенербахче».

Контрактное соглашение Баия с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив одну результативную передачу.