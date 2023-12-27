Глава РПЛ Алаев высказался о возможном участии российских клубов в Суперлиге

«С клубами я не общался. Во-первых, можно относиться к этому по-разному, но мы остаёмся членами УЕФА и должны соблюдать устав. Во-вторых, чтобы обсуждать что-то с клубами, мне нужно получить информацию, документы. Я не тот человек, который будет звонить клубному руководителю и спрашивать, что он думает о такой-то публикации в прессе. Будет какое-то обращение, мы проанализируем его на предмет соответствия уставам РФС и УЕФА. После этого можно будет размышлять об этом» – передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.