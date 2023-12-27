«Тоттенхэм» готов отпустить Хейбьерга в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» хочет приобрести полузащитника английского «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга, сообщает Football Italia.

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По информации источника, «шпоры» готовы отдать в аренду с правом выкупа датского полузащитника, которого хочет подписать «Ювентус». При этом футболистом также интересуется «Наполи», у которого скорее всего в зимнее трансферное окно уйдёт Пётр Зелиньски.

В нынешнем сезоне Хёйбьерг сыграл за «Тоттенхэм» 18 матчей во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отметился, и при этом провёл на поле 698 минут. Рыночная стоимость 28-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 28 млн.