«Манчестер Сити» может вернуть в команду Дугласа Луиса

«Манчестер Сити» намерен побороться с «Арсеналом» за подписание полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. Об этом сообщает Football Insider. Напомним, бразилец был игроком «горожан» с 2017 по 2019 год.

По информации источника, хавбек заинтересован в переходе в один из грандов английского футбола. «Ман Сити» и «Арсенал» предпримут попытки подписания Луиса в предстоящее зимнее трансферное окно. «Астон Вилла» может запросить за одного из своих лидеров около € 110 млн.

В текущем сезоне Дуглас Луис провёл за «Астон Виллу» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.