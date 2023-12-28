ESPN представил символическую сборную АПЛ за 2023 год

На данный момент после 19 сыгранных матчей АПЛ лидером является «Ливерпуль», в активе которого 42 очка. На втором месте расположился лондонский «Арсенал» (40). Отметим, что «канониры» имеют один матч в запасе. Далее располагаются «Астон Вилла» (39) м «Манчестер Сити» (34), который также провёл на один матч меньше.