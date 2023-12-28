Григорян: Головин – лучший российский игрок 2023 года

Экс-наставник «Кубани» Александр Григорян порассуждал, достоин ли полузащитник «Монако» Александр Головин звания лучшего российского футболиста в уходящем году.

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«Головин – лучший игрок года? У мeня нет возможности следить за ним. Но наверное, по тем двум матчам, которые я успел посмотреть, есть оснoвания признать его лучшим российским игроком года.

Гoловин – лидер «Монако», мы понимаем, что чемпионат Франции на очень приличном уровне. Я мoгу согласиться с тем, что в 2023 году Головин был лучшим игрoком. Если делaть такую номинацию, то приз надо отдать ему», – приводит слова Григоряна Metaratings.ru.