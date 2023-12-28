Нападающий «Палмейраса» Артур всё ещё не принял решение о переходе в «Зенит», сообщает Palestra News в своей социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, «Палмейрас» уже принял предложение российского клуба на сумму € 15 млн. Осталось обсудить детали сделки с футболистом, чтобы переход состоялся.

В нынешнем сезоне игрок провёл 59 матчей в составе «Палмейраса», забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Артур выступает за «Палмейрас» с 2023 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года.