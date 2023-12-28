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Москардо заключит с «ПСЖ» пятилетний контракт

«ПСЖ» достиг соглашения по трансферу полузащитника Габриэла Москардо из «Коринтианса», сообщили источники ESPN. Спортивный директор парижан Луис Кампос ранее в этом месяце посетил Бразилию, чтобы посмотреть за игрой хавбека. Стороны согласовали сумму сделки в размере € 20 млн.

Москардо заключит с «ПСЖ» пятилетний контракт
© championat.com

По сведениям источника, Москардо недавно посетил Париж и подпишет с «ПСЖ» пятилетний контракт.

Прошлым летом «Коринтианс» отклонил предложение «Челси» по трансферу игрока в размере $ 22 млн. «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» также рассматривали вариант с Москардо, но не делали предложений.

Ещё до того, как бразилец начал профессиональную карьеру, к игроку проявляла интерес «Барселона», но переговоры по его подписанию прошли безуспешно.

Москардо дебютировал в основной команде «Коринтианса» в этом году. Он провёл 25 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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