Переход Артура Гимараэса в «Зенит» затягивается.

© Wikipedia

По информации журналиста Фабио Алейшо, в «Палмейрас» согласны продать Артура «Зениту» за примерно 15 млн евро, вопрос между клубами практически решен.

Сейчас вопрос предстоит решить с агентами футболиста. Отмечается, что переговоры начались, когда агентом Артура был Ник Аккури. Но с конца ноября его представителем стал Пауло Питомбейра. Предстоит уладить вопрос между двумя агентами.