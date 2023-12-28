«Зенит» договорился о покупке Артура у «Палмейрас» за 15 млн евро. Осталось уладить вопрос со сменой агента
Переход Артура Гимараэса в «Зенит» затягивается.
По информации журналиста Фабио Алейшо, в «Палмейрас» согласны продать Артура «Зениту» за примерно 15 млн евро, вопрос между клубами практически решен.
Сейчас вопрос предстоит решить с агентами футболиста. Отмечается, что переговоры начались, когда агентом Артура был Ник Аккури. Но с конца ноября его представителем стал Пауло Питомбейра. Предстоит уладить вопрос между двумя агентами.
Артур перешел в «Палмейрас» из «Ред Булл Брагантино» в начале года за 9 млн евро. За свой нынешний клуб он провел 45 матчей, в которых отличился 10 голами и 2 ассистами.