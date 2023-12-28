Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» в зимнее трансферное окно. Туринский клуб хочет вновь арендовать российского плеймейкера, информирует TuttoAtalanta.

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Согласно сведениям источника, в услугах Миранчука заинтересован непосредственно главный тренер «Торино» Иван Юрич. Специалист считает, что российский полузащитник может дать новую жизнь атакующей линии туринской команды.