Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» в зимнее трансферное окно
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» в зимнее трансферное окно. Туринский клуб хочет вновь арендовать российского плеймейкера, информирует TuttoAtalanta.
Согласно сведениям источника, в услугах Миранчука заинтересован непосредственно главный тренер «Торино» Иван Юрич. Специалист считает, что российский полузащитник может дать новую жизнь атакующей линии туринской команды.
В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Аталанта» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним мячом и двумя голевыми передачами.
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