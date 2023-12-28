Нападающий «Ростова» Голенков раскритиковал условия в Португалии

«Нравилось ли мне в Португалии? Нет, там плохие поля, за исключением выездных матчей, когда играли с «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом». Такие команды можно перечислить по пальцам. Плохие условия и плохие поля», — заявил Голенков в видео на YouTube-канале «Ростова».