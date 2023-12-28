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Форвард «Ростова» Голенков назвал плохими условия для футболистов в Португалии

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился мнением об игре в Португалии.

Нападающий «Ростова» Голенков раскритиковал условия в Португалии
© Соцсети

В августе 2017 года Голенков перешел из «Крыльев Советов» в португальский клуб «Униан Лейрия» на правах аренды. Спустя год футболист вернулся в Россию.

«Нравилось ли мне в Португалии? Нет, там плохие поля, за исключением выездных матчей, когда играли с «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом». Такие команды можно перечислить по пальцам. Плохие условия и плохие поля», — заявил Голенков в видео на YouTube-канале «Ростова».

Голенков перешел в «Ростов» из чешского клуба «Сигма Оломоуц» в феврале 2022 года на правах свободного агента. Контракт футболиста с желто-синими действует до 31 декабря 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 1 миллион евро.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард поучаствовал в 24 матчах «Ростова», забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

После 18 туров «Ростов» занимает 10-е место в РПЛ с 21 очком.

Футбол
Егор Голенков
Крылья Советов