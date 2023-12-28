Стали известны цели «Челси» в зимнее трансферное окно

«Челси» определился с ключевыми трансферными целями на предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает 90min. По информации источника, лондонский клуб намерен усилить позицию вратаря, правого защитника и нападающего.

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Что касается укрепления правого фланга обороны, то в первую очередь «аристократы» рассматривают приобретение защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэша. В английском футболисте видят подходящего кандидата для замены Риса Джеймса.

В качестве потенциального усиления атакующей зоны «Челси» рассматривает форвардов «Наполи» и «Интера» — Виктора Осимхена и Лаутаро Мартинеса.

Боссы лондонцев видят в голкипере «Атлетика» Унае Симоне подходящего кандидата на роль первого номера команды. Также «синие» следят за прогрессом вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили.