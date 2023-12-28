Юран: в «Пари НН» нет футболистов, которые могли бы играть в красивый футбол

«Прежде всего наладили игровую дисциплину. Ещё на начальном этапе тренерской карьеры я общался и с Олегом Ивановичем, и Юрием Павловичем Сёминым. Они говорили: ты должен чётко понимать, что способны делать на поле те футболисты, которые у тебя есть. Для меня всегда на первом плане стоит результат — даже в ущерб какой-то красивой игре. Ещё Валерий Васильевич [Лобановский] любил повторять: игра забывается, счёт остаётся.



В Нижнем я для себя уяснил, чего я могу с этими людьми добиваться и в какой футбол эффективнее всего они способны играть. В дворовой футбол — все в атаку — я никогда не хотел и не хочу играть. Для этого нужно быть немножко безумцем. Если у тебя уровень футболистов не позволяет этого делать, значит, нужно выстраивать игру так, чтобы и эффект в виде результата был, и какой-то рисунок игры.



Я прекрасно понимал, что открытый футбол с клубами первой пятёрки-шестёрки чреват для «Пари НН» неприятностями. Закрываться полностью — тоже неправильно. Меньше играешь в атаку — возрастает нагрузка на защитников, вратаря. И как бы команда ни оборонялась, соперник всё равно найдёт за игру три-четыре момента. В топ-командах есть футболисты, которые могут исполнить, какие-то ошибки допускаем сами. Да и вообще команда всегда выстраивается от обороны. Считаю, в Нижнем я нашёл гибрид, который очень неплохо работает.



У нас тоже есть система, и все в этой системе должны работать, выполнять свои функции на поле — добегать, страховать. Только тогда она будет работать. И нужно отдать должное парням: они слушают, слышат и выполняют. Большое спасибо им за это. Если мы будем это делать, будем зарабатывать и очки, и премии. Да, нужно терпеть. Да, мне, может быть, тоже не нравится такой футбол. Я же футболистом в большинстве команд боролся за чемпионство. Это доминирование, контроль мяча. Но мы пока к этому не готовы. У меня пока нет футболистов, которые могли бы играть в красивый футбол», — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.