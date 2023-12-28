«Манчестер Юнайтед» почти месяц будет играть без основного вратаря

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана вызван в сборную Камеруна для участия в Кубке африканских наций — 2024. Об этом сообщает пресс-служба Камерунской федерации футбола.

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Напомним, турнир пройдёт с 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре. Таким образом, «красные дьяволы» не смогут рассчитывать на своего основного вратаря на протяжении без малого месячного срока. Место в воротах манкунианцев, скорее всего, займёт голкипер Алтай Байындыр. На данный момент турок не провёл за «Юнайтед» ни одного официального матча.