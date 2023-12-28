«Ньюкасл» хочет подписать де Хеа в качестве свободного агента

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Атлетико» Давид де Хеа может стать игроком «Ньюкасла». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, руководство «сорок» приняло решение в ближайшее время предложить контракт 33-летнему испанцу. На данный момент футболист находится без клуба.

В сезоне-2022/2023 де Хеа провёл 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт игрока с манкунианцами истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.