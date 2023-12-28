Голкипер "Краснодара" Сафонов занял 25 место в рейтинге самых дорогих вратарей

Вратарь клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" Матвей Сафонов занял 25 место в рейтинге самых дорогих вратарей по версии Transfermarkt. Рыночная стоимость вратаря составила €18 млн. Самым дорогим вратарем стал Диогу Кошта из португальского "Порту" (€ 45 млн), на второй строчке расположился футболист итальянского "Милана" Мик Меньян (€45 млн), замкнул тройку Джанлуиджи Доннарумма из французского "ПСЖ" (€40 млн). Сафонов является воспитанником "Краснодара". В этом сезоне голкипер провел за "быков" 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых пропустил восемь мячей. После 18 туров РПЛ "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. "Зенит" после 18 туров, набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В минувшем туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли "Пари Нижний Новгород" 1:0.