Экс-вратарь «Реала» Диего Лопес завершил карьеру в 42 года

Бывший вратарь мадридского «Реала» Диего Лопес объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 42 лет. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Последним клубом испанского голкипера был «Райо Вальекано». Контракт футболиста с командой истёк в начале июля этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Вратарь находился без клуба на протяжении шести месяцев, после чего решил повесить бутсы на гвоздь.