Витор Роке высказался о переходе в «Барселону»

«Барса» — лучший клуб в мире. Я всегда мечтал играть здесь. Рафинья сказал мне много замечательных вещей, но также и то, что здесь важны только победы, победы и победы», — приводит слова бразильца журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).