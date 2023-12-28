Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих полузащитников мира

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих полузащитников в мире по итогам промежуточных обновлений. Первое место досталось полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему, на второй позиции расположился футболист мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала. Тройку лидеров замкнул англичанин Деклан Райс из «Арсенала».