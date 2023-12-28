Уткин назвал самого сильного футболиста с российским паспортом

Известный журналист и спортивный комментатор Василий Уткин ответил на вопрос, кто из игроков с российским паспортом является самым сильным футболистом на данный момент.

«Какой сейчас самый сильный футболист с российским паспортом? С отрывом — Малком», — написал Уткин в своём телеграм-канале, отвечая на вопрос зрителя.

Напомним, 24 февраля 2023 года Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ перечню из 38 лиц, и в числе этих людей оказался полузащитник «Зенита» Клаудиньо, а также Малком, который в то время также выступал за сине-бело-голубых.