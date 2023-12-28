Президент РПЛ Алаев назвал три главных открытия первой части сезона

«Главные открытия: Салтыков, Файзуллаев, Севикян», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в статусе лидера Российской Премьер-Лиги на зимний перерыв в сезоне ушёл футбольный клуб «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион России, «Зенит», занимает вторую строчку. Команда Сергея Семака имеет в своём активе 36 матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» (32 очка). Четвёртое и пятое место также занимают столичные клубы — «Локомотив» (31 очко) и «Спартак» (30 очков) соответственно.