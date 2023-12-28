Агент игрока «Сан-Паулу» высказался о слухах про интерес со стороны «Спартака»

Футбольный агент Жуниор Педросо, представляющий интересы бразильского полузащитника «Сан-Паулу» Пабло Майи, высказался о слухах про интерес со стороны «Спартака» и других клубов РПЛ.

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«В прошлое трансферное окно велись разговоры о трансфере Майи. Пока же никто из России не выходил на нас», — приводит слова Педросо «РБ Спорт».

Напомним, ранее, 13 октября, Педросо отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака», заявив, что летом «Спартак» не обращался по поводу Майи.

Ещё раньше, 8 августа, агент игрока «Сан-Паулу» Майи Жуниор Педрозо рассказал, что российский топ-клуб заинтересован в приобретении игрока и даже сделал запрос по нему.